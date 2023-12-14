В России разработчика гиперзвуковых ракет арестовали за госизмену

«Настоящее время» со ссылкой на проект T-invariant пишет, что Галкин был соавтором работ по гиперзвуковой тематике у арестованных ранее по делу о госизмене сотрудников Института теоретической и прикладной механики сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева, Анатолия Маслова и Александра Шиплюка.

О задержании Галкина по делу о госизмене сообщила и.о. председателя Советского районного суда Новосибирска Елена Нефедова. Когда именно его задержали сотрудники ФСБ, неизвестно. 6 декабря пресс-служба суда распространила сообщение о продлении срока содержания под стражей Валерия Звегинцева, упомянув при этом о втором арестованном, не называя его имени. Им, как утверждается, и был Владислав Галкин.

Галкин является кандидатом физико-математических наук, доцентом Томского политехнического университета. Он постоянный соавтор Валерия Звегинцева, оба ученых опубликовали большое количество научных работ по гиперзвуковым технологиям. Вместе работали над созданием конструкций воздухозаборников для сверхзвуковых летательных аппаратов, в том числе и для гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон».