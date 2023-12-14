«Сабах» и «Хазри» лидируют в Баскетбольной лиге Азербайджана ФОТО, ВИДЕО
В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) проходят матчи 8-го тура.
Действующий чемпион страны «Сабах» в Спортивном центре «Серхедчи» играл с «Сумгаитом» и победил со счетом 105:79.
«Сабах» делит лидерство с «Хазри», который в этом туре обыграл «Серхедчи» - 117:100.
Все больше отстает от лидеров «Нефтчи». В 8-м туре бакинцы проиграли «Хырдалану» - 80:102.
Сегодня в Гяндже состоится матч между местной одноименной командой и «Шеки». А 17 декабря еще один потенциальный лидер чемпионата «НТД-ИНДИГО» в Хачмазе примет «Джалилабад».
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 15 очков (8 матчей)
2. «Хазри» - 15 (8)
3. «НТД-ИНДИГО» - 13 (7)
4. «Нефтчи» - 13 (8)
5. «Хырдалан» - 12 (8)
6. «Джалилабад» - 10 (7)
7. «Сумгаит» - 10 (8)
8. «Серхедчи» - 10 (8)
9. «Гянджа» - 9 (7)
10. «Шеки» - 7 (7).