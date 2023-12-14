Россия атакует Украину «шахедами». В Киеве взрывы
В ряде северных, центральных и южных регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков нескольких групп дронов-камикадзе типа «Шахед», сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
В Воздушных силах ВСУ сообщают, что россияне запустили как минимум пять групп ударных беспилотников.
В Киеве прозвучало несколько взрывов во время воздушной тревоги, сообщается о работе сил ПВО.
«В столице работает ПВО. Еще одна группа БПЛА двигается в сторону Киева», - предупредил мэр Киева.