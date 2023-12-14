Семьи заложников вышли на улицы Тель-Авива видео
В Тель-Авиве проходит демонстрация, участники которой призывают к немедленному возвращению всех заложников, удерживаемых в Газе. Среди участников акции родственники похищенных, сообщают израильские СИИ.
Демонстранты блокировали перекресток Каплан-Дерех Бегин.
Ранее в пятницу сообщалось, что во время боевых действий силы ЦАХАЛ ошибочно принял трех сбежавших от боевиков ХАМАС заложников за противников и открыли по ним огонь. В результате все трое заложников погибли.
ЦАХАЛ начал расследование инцидента.