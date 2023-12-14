Парламент Молдовы утвердил предложенную президентом Майей Санду стратегию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой. Как передает ТАСС, документ был одобрен голосами депутатов Партии действия и солидарности, оппозиционный Блок коммунистов и социалистов голосовал против.

«Агрессивная политика Российской Федерации имеет ярко выраженный региональный подтекст. Таким образом, ее враждебные действия превращают процесс ускоренного укрепления потенциала системы безопасности и обороны Республики Молдова в стратегический императив», - говорится в документе.

В стратегии отмечается, что Румыния будет выступать стратегическим партнером Молдовы в области безопасности и обороны. Республика будет укреплять сотрудничество в этой области с другими странами ЕС, а также Великобританией, США и Турцией. Кроме того, Молдова намерена активизировать сотрудничество с НАТО.

Авторы документа отмечают, что Молдове необходимы современные, хорошо оснащенные и подготовленные вооруженные силы, обладающие высокой совместимостью с армиями стран-партнеров. Для этого республика планирует в течение 10 лет увеличить военный бюджет до 1% валового внутреннего продукта (ВВП).