Названа причина смерти звезды «Друзей»

В числе других факторов указаны утопление, ишемическая болезнь сердца и действие бупренорфина, который использовался для лечения опиоидной зависимости.

Кетамин используется врачами и ветеринарами как анестетик. Исследователи изучают его эффект в лечении депрессии. Незаконно используется как наркотик.

Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет в конце октября. Его тело было найдено в джакузи в доме в Лос-Анджелесе. Актер много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. В 2018 году перенес операцию из-за разрыва толстой кишки вследствие приема наркотического препарата.

Мэттью Перри сыграл роль Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья» (1994–2004, 2021). Также играл в фильме «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Танго втроем» (1999), «Триумф: история Рона Кларка» (2006), «Беспомощный» (2007), в двух частях фильма «Девять ярдов» (2000, 2003). Номинант на премии «Эмми» («Друзья», «Западное крыло», «Триумф: история Рона Кларка») и «Золотой глобус («Триумф: история Рона Кларка»).