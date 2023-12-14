Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 03:14

Итак, завершился тяжелейший, выматывающий, шестнадцатимесячный политический марафон, дистанцию которого Грузия преодолевала с середины июля 2022 года, когда Украине и Молдове предоставили статус кандидатов в ЕС, а Тбилиси по-европейски тактично отказали. Этот марафон заставил поседеть политизированную грузинскую общественность и довел противостояние власти и оппозиции до состояния полного абсурда, когда политики целыми днями были заняты исключительно тем, что подбирали в адрес друг друга самые обидные выражения и эпитеты.

Пиком всей этой эпопеи стали события марта 2023 года, когда на улицы Тбилиси вышли десятки тысяч человек, чтобы защитить свой европейский выбор. Тогда протесты переросли в полноценное побоище между молодежными активистами и полицией, в те незабываемые, горькие дни Грузия прошла по лезвию бритвы… Потом были месяцы разнузданной антизападной пропаганды: депутаты, члены правительства, даже премьер-министр соревновались в том, кто скажет про Европу и США что-то наиболее непотребное. Дело доходило до немыслимых перлов, вроде реплики мэра Тбилиси Кахи Каладзе, заявившего накануне визита в Грузию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, что «…эта женщина вообще ни в чем не разбирается!» Правящая «Грузинская мечта» устроила самую настоящую травлю послу США в Тбилиси Келли Дегнан и последними словами обзывала крупных чиновников европарламента, обвиняя их в том, что они «принимают решения на основании сплетен». В общем, атмосфера в стране все больше напоминала разборки на улице, поскольку нормальные люди так себя не ведут и уж точно так не выражаются…

Параллельно на свет божий повылазили «новые друзья» власти – пророссийские политики, эксперты, кричавшие во все утюги, что «Грузия нужна Европе больше, чем Европа - грузинам», священнослужители, уже не скрывавшие, что страной, на которую они молятся, является вовсе не Грузия, а Россия… Словом, весь духовный балласт, все, кого мама родная прокляла, выстроились стеной в защиту «Грузинской мечты» и, естественно, против ненавистной и погрязшей в грехах «Гейропы». В результате, в стране, большинство населения которой твердо придерживается проевропейской ориентации, развернулась широкая пропаганда в духе «загнивающего капитализма». В стране, привыкшей к современному, свободному образу жизни, в мейнстриме вдруг оказались черносотенцы и деревенское быдло, готовые убивать парней из-за длинных волос, а девушек - из-за татуировок. И вся эта оголтелая пропаганда и тотальная мобилизация генетического балласта, готового встать на защиту правящей партии — все это было ради сегодняшнего дня. На тот случай, если что-то пойдет не так, если придется оправдываться в духе «Мы хорошие – это они нас не оценили».

Другими словами, «Мечта» не просто ругала Запад, она готовила идеологическую почву для своих сторонников, чтобы объяснить им, почему все пошло не так, почему их не пустили в Европу. По счастью, природа сжалилась над грузинским народом. Решила, что с него достаточно пережитых стрессов, зачем добавлять к ним новые? Еще успеется! 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала 27 странам-членам ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата в Евросоюз, а 14 декабря на саммите ЕС было принято окончательное решение. За прошедшие шестнадцать месяцев своими действиями грузинские власти неоднократно делали все, чтобы Брюссель принял в отношении Тбилиси негативное решение – выносили на обсуждения парламента репрессивные законы, воевали с президентом, избивали оппозиционеров, не выполнили девять из двенадцати условий, выдвинутых ЕС в качестве домашнего задания, и более того, приняли ряд законов, полностью противоречивших рекомендациям Евросоюза.

Словом, ну, ни с какой точки зрения Грузия, возглавляемая «Мечтой», статуса кандидата в члены Евросоюза НЕ ЗАСЛУЖИЛА! Но поскольку со временем этот вопрос приобрел уже не процедурный, а политический характер, то и решение Брюсселя было политическим. Впрочем, по поводу того, кто и что заслужил или, наоборот, не заслуживает, не все так однозначно. На 100 процентов не заслужила «Грузинская мечта», тут без вопросов. Что же касается Грузии, то тут могут быть разные мнения. В то же время, признаем объективно: мало какая страна в мире добилась всего за тридцать лет такой радикальной трансформации, как Грузия. Тридцать пять лет назад, при агонии Союза ССР, грузины представляли собой абсолютно ксенофобскую и крайне высокомерную нацию, не умевшую ничего, кроме как пить, жрать, и воровать. Только вдумайтесь: всего тридцать лет назад грузинские мужчины, встречаясь на улице, приветствовали друг друга словами: «Жизнь ворам!», а разведенная женщина считалась шлюхой…

За 30 лет грузины прошли вместе со своей страной путь от консервативно-бандитского бантустана до государства, занимающего в рейтинге соблюдения прав женщин 39-е место в мире, а по бизнес-климату – не ниже 25-го места в писке из двухсот стран. Тридцать лет назад Грузия была страной сплошных табу — это нельзя, то не надо, так неприлично, это - соседи не поймут... А сегодня это страна, в которой трансгендер, не маскируясь, расскажет о своей жизни по ТВ и, представьте себе, вернется после этого домой живым и здоровым. Несколько лет назад пал последний бастион – грузинская православная церковь, критиковать которую всего лет десять назад было неслыханной дерзостью. А сейчас молодежь выходит на акции протеста с огромным плакатом «ПАТРИАРХИЯ СМЕРДИТ!!!». Все это не произошло за последние два-три года, и этих пунктов не было в списке рекомендаций ЕС. Но европейские лидеры учли и это, посчитав, что нельзя бросать на полпути страну, которая ради европейских ценностей проделала весь этот путь.