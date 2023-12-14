Грузия вопреки воле попала в Евросоюз что там у соседей

Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az

Итак, завершился тяжелейший, выматывающий, шестнадцатимесячный политический марафон, дистанцию которого Грузия преодолевала с середины июля 2022 года, когда Украине и Молдове предоставили статус кандидатов в ЕС, а Тбилиси по-европейски тактично отказали.

Этот марафон заставил поседеть политизированную грузинскую общественность и довел противостояние власти и оппозиции до состояния полного абсурда, когда политики целыми днями были заняты исключительно тем, что подбирали в адрес друг друга самые обидные выражения и эпитеты.

«Мечта» не просто ругала Запад, она готовила идеологическую почву для своих сторонников, чтобы объяснить им, почему все пошло не так, почему их не пустили в Европу

Пиком всей этой эпопеи стали события марта 2023 года, когда на улицы Тбилиси вышли десятки тысяч человек, чтобы защитить свой европейский выбор. Тогда протесты переросли в полноценное побоище между молодежными активистами и полицией, в те незабываемые, горькие дни Грузия прошла по лезвию бритвы…

Потом были месяцы разнузданной антизападной пропаганды: депутаты, члены правительства, даже премьер-министр соревновались в том, кто скажет про Европу и США что-то наиболее непотребное. Дело доходило до немыслимых перлов, вроде реплики мэра Тбилиси Кахи Каладзе, заявившего накануне визита в Грузию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, что «…эта женщина вообще ни в чем не разбирается!»

Правящая «Грузинская мечта» устроила самую настоящую травлю послу США в Тбилиси Келли Дегнан и последними словами обзывала крупных чиновников европарламента, обвиняя их в том, что они «принимают решения на основании сплетен».

В общем, атмосфера в стране все больше напоминала разборки на улице, поскольку нормальные люди так себя не ведут и уж точно так не выражаются…

Дело доходило до немыслимых перлов, вроде реплики мэра Тбилиси Кахи Каладзе, заявившего накануне визита в Грузию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, что «…эта женщина вообще ни в чем не разбирается!»

Параллельно на свет божий повылазили «новые друзья» власти – пророссийские политики, эксперты, кричавшие во все утюги, что «Грузия нужна Европе больше, чем Европа - грузинам», священнослужители, уже не скрывавшие, что страной, на которую они молятся, является вовсе не Грузия, а Россия…

Словом, весь духовный балласт, все, кого мама родная прокляла, выстроились стеной в защиту «Грузинской мечты» и, естественно, против ненавистной и погрязшей в грехах «Гейропы».

В результате, в стране, большинство населения которой твердо придерживается проевропейской ориентации, развернулась широкая пропаганда в духе «загнивающего капитализма». В стране, привыкшей к современному, свободному образу жизни, в мейнстриме вдруг оказались черносотенцы и деревенское быдло, готовые убивать парней из-за длинных волос, а девушек - из-за татуировок.

И вся эта оголтелая пропаганда и тотальная мобилизация генетического балласта, готового встать на защиту правящей партии — все это было ради сегодняшнего дня. На тот случай, если что-то пойдет не так, если придется оправдываться в духе «Мы хорошие – это они нас не оценили».

В стране, привыкшей к современному, свободному образу жизни, в мейнстриме вдруг оказались черносотенцы и деревенское быдло, готовые убивать парней из-за длинных волос, а девушек - из-за татуировок

Другими словами, «Мечта» не просто ругала Запад, она готовила идеологическую почву для своих сторонников, чтобы объяснить им, почему все пошло не так, почему их не пустили в Европу.

По счастью, природа сжалилась над грузинским народом. Решила, что с него достаточно пережитых стрессов, зачем добавлять к ним новые?

Еще успеется!

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала 27 странам-членам ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата в Евросоюз, а 14 декабря на саммите ЕС было принято окончательное решение.

За прошедшие шестнадцать месяцев своими действиями грузинские власти неоднократно делали все, чтобы Брюссель принял в отношении Тбилиси негативное решение – выносили на обсуждения парламента репрессивные законы, воевали с президентом, избивали оппозиционеров, не выполнили девять из двенадцати условий, выдвинутых ЕС в качестве домашнего задания, и более того, приняли ряд законов, полностью противоречивших рекомендациям Евросоюза.

За прошедшие шестнадцать месяцев своими действиями грузинские власти неоднократно делали все, чтобы Брюссель принял в отношении Тбилиси негативное решение – выносили на обсуждения парламента репрессивные законы, воевали с президентом, избивали оппозиционеров

Словом, ну, ни с какой точки зрения Грузия, возглавляемая «Мечтой», статуса кандидата в члены Евросоюза НЕ ЗАСЛУЖИЛА!

Но поскольку со временем этот вопрос приобрел уже не процедурный, а политический характер, то и решение Брюсселя было политическим.

Впрочем, по поводу того, кто и что заслужил или, наоборот, не заслуживает, не все так однозначно. На 100 процентов не заслужила «Грузинская мечта», тут без вопросов.

Что же касается Грузии, то тут могут быть разные мнения. В то же время, признаем объективно: мало какая страна в мире добилась всего за тридцать лет такой радикальной трансформации, как Грузия.

Тридцать пять лет назад, при агонии Союза ССР, грузины представляли собой абсолютно ксенофобскую и крайне высокомерную нацию, не умевшую ничего, кроме как пить, жрать, и воровать. Только вдумайтесь: всего тридцать лет назад грузинские мужчины, встречаясь на улице, приветствовали друг друга словами: «Жизнь ворам!», а разведенная женщина считалась шлюхой…

Тридцать пять лет назад, при агонии Союза ССР, грузины представляли собой абсолютно ксенофобскую и крайне высокомерную нацию, не умевшую ничего, кроме как пить, жрать, и воровать

За 30 лет грузины прошли вместе со своей страной путь от консервативно-бандитского бантустана до государства, занимающего в рейтинге соблюдения прав женщин 39-е место в мире, а по бизнес-климату – не ниже 25-го места в писке из двухсот стран.

Тридцать лет назад Грузия была страной сплошных табу — это нельзя, то не надо, так неприлично, это - соседи не поймут... А сегодня это страна, в которой трансгендер, не маскируясь, расскажет о своей жизни по ТВ и, представьте себе, вернется после этого домой живым и здоровым.

Несколько лет назад пал последний бастион – грузинская православная церковь, критиковать которую всего лет десять назад было неслыханной дерзостью. А сейчас молодежь выходит на акции протеста с огромным плакатом «ПАТРИАРХИЯ СМЕРДИТ!!!».

Все это не произошло за последние два-три года, и этих пунктов не было в списке рекомендаций ЕС. Но европейские лидеры учли и это, посчитав, что нельзя бросать на полпути страну, которая ради европейских ценностей проделала весь этот путь.

Несколько лет назад пал последний бастион – грузинская православная церковь, критиковать которую всего лет десять назад было неслыханной дерзостью. А сейчас молодежь выходит на акции протеста с огромным плакатом «ПАТРИАРХИЯ СМЕРДИТ!!!

Конечно, мы тут не с Луны свалились и прекрасно понимаем: получение статуса кандидата – это лишь первый шаг, аванс, который еще предстоит отработать. Кандидатом можно быть вечно, и при этом даже не приблизиться к реальному членству в Евросоюзе.

Понадобится немало усилий, чтоб дойти до следующего этапа – переговоров о членстве, которые тоже могут продолжаться бесконечно. Хотя обнадеживает, что Украина и Молдова этот статус уже получили.

Но в любом случае, для Грузии – это несомненный шаг вперед. Помимо признания прошлых заслуг, статус кандидата в ЕС – это еще и дополнительные веревки, опутывающие руки власти, которой теперь, пусть даже на 5 процентов, но, все-таки, будет сложнее принимать вредоносные решения.

В общем, хоть и в Грузии праздник, но покой нам, по-прежнему, только снится, а все самое сложное – еще впереди.