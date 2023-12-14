Глава МИД Венгрии рассказал, как его оскорбили в США

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал об унижении на приеме в 2014 году со стороны администрации США, когда ему пытались навязать американские условия.

«В сентябре 2014 года я как раз стал министром иностранных дел и, конечно же, поехал в Вашингтон, где мне дали понять, что если премьер-министра (Венгрии Орбана) не приняли в Белом доме, то и меня не примет министр иностранных дел... И мы с Викторией Нуланд, которая сейчас замминистра, а тогда была помощником госсекретаря, сели за маленький журнальный столик, и она бросила мне документацию из двух страниц», - заявил Сийярто.

По его словам, среди указанных условий были требования изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила и другие моменты внутренней политики. Тогда Нуланд якобы потребовала от Сийярто либо принять условия США, либо разговора о двустороннем сотрудничестве не будет. Сийярто отказался.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства добавил, что при администрации Трампа отношение госдепа к Венгрии было совершенно противоположным.