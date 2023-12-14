Гюмри патрулируют полицейские перед приездом Пашиняна

В армянском Гюмри усилены меры безопасности в преддверии приезда туда премьер-министра страны Никола Пашиняна, пишут армянские СМИ. Сообщается, что в городе запланировано политсобрание «Гражданского договора», в связи с чем патрулирование ведется не только на въезде в Гюмри, но и в центральной части города.

Съезд правящей партии состоится в комплексе «Кум-Кума», но перед этим Пашинян посетит галерею сестер Асламазян, сообщают армянские СМИ.

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