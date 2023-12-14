Скончался бывший вице-премьер Азербайджана

В возрасте 77 лет скончался литературовед Кямиль Вели Нариманоглу. Как сообщают СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.

Нариманоглу родился 18 августа 1946 года в поселке Джебраил Джебраильского района. В 1970 году окончил с отличием филологический факультет БГУ.

Нариманоглу получил степень профессора в 1989 году, в 1988-1998 годах возглавлял кафедру азербайджанского языкознания в БГУ и был членом Большого ученого совета учебного заведения. В 1990 году получил звание почетного доктора Сельджукского университета. Писатель также был членом-корреспондентом Общества лингвистики Турции.

В 1993 году занимал должность заместителя премьер-министра Азербайджана.

Широкую известность писателю принесло произведение «Память народа, память языка».