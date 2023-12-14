Украина готовит новое контрнаступление

«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», - приводит издание слова немецкого эксперта по безопасности и политического советника Нико Ланге. Он добавил, что одной из отправных точек может быть плацдарм в Херсоне.

В материале отмечают, что главком ВСУ Валерий Залужный никогда не был сторонником начала наступления в текущем году, поскольку не видел шансов на успех без достаточной поддержки с воздуха, и согласился на него только из-за политических причин. Однако наступление в следующем году будет именно тем, которое он предполагал изначально, говорится в статье.

Издание также пишет, что США получили от Украины список пожеланий по вооружению, куда входят ударные вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы. В то же время на юге ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра и продолжают его расширять. Расстояние плацдарма до Крыма - 60 километров.