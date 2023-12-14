Второй день XVI съезда учителей Азербайджана

Сегодня - второй день работы XVI съезда учителей Азербайджана, который проходит в Бакинском конгресс-центре.

Во второй день съезд продолжил свою работу в основном панельными сессиями на темы: «Разнообразие обучения и преподавания в начальном образовании», «Новые подходы к преподаванию предметов азербайджанского языка и литературы», «Преподавание естественных наук в современную эпоху», «Преподавание математики в современную эпоху», «Новый взгляд на преподавание предметов история и география», «Изучение иностранных языков: новые возможности», «Роль предметов искусства, технологии и физкультуры в формировании совершенной личности», «Инновационные проекты: STEAM, «Цифровые навыки».

Следует отметить, что первый съезд учителей Азербайджана состоялся в 1906 году.