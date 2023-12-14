Леонид Швец, автор haqqin.az 11:25

14 декабря во время своей большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией с народом, Владимир Путин провозгласил, что цели «специальной военной операции» не меняются: демилитаризация и денационализация Украины, а также приобретение ею нейтрального статуса. По ходу он назвал русскими городами Одессу, Николаев, Очаков, Днепропетровск, Харьков, что, по-видимому, должно означать будущие линии продвижения российских войск.

Очевидно, когда речь заходит о разоружении Украины и радикальной смене ее политики, имеется в виду полная капитуляция на российских условиях. Почему вдруг Украина пойдет на это, хотя не сдалась в самые тяжелые первые месяцы вторжения, совершенно непонятно, как и то, почему падут Одесса или Харьков, при том, что на взятие небольшого Бахмута ушло семь месяцев, и еще более маленькая Авдеевка, находящаяся в непосредственной близости от Донецка, уже который месяц отбивается в полуокружении, несмотря на колоссальные усилия наступающих. Но у Путина явно хорошее настроение, ему ход войны теперь уже нравится, и он ожидает от нее приятных новостей. Эти ожидания непосредственно связаны с тем, что происходит на Западе, где к концу 2023 года осознали ограниченность своей помощи Украине в уходящем году, а попытки перезапустить эту помощь наткнулись на внутренние барьеры: на межпартийную борьбу демократов с республиканцами, а в структурах ЕС – на противодействие Венгрии. Все эти демократические штучки, завязанные на необходимость согласовывать интересы разных, порой противоположных сторон, рассматриваются Кремлем как очевидная слабость геополитического противника и условие, которое приведет его к поражению.

Между тем тот же день 14 декабря засвидетельствовал об обратном. Возвращение Зеленского из Вашингтона через Скандинавию принесло ему несколько существенных пакетов военной и финансовой помощи, но и это мелочь по сравнению с решением Евросоюза начать процесс переговоров о вступлении Украины. Надежды Путина на то, что Виктору Орбану удастся сорвать это важное решение, не оправдались, и Украина с Молдовой перешли в совсем иное качество: им теперь гарантировано вступление в ЕС, осталось обговорить технические детали. Да, это может занять уйму времени, но они уже числятся своими, со всеми вытекающими. Своим помощь не останавливают. Отдельная тема – статус кандидата в члены ЕС для Грузии, авансом, несмотря на пророссийскую политику правящей «Грузинской мечты». Но есть «мечта» Бидзины Иванишвили, а есть мечта грузин, и в Брюсселе сделали ей шаг навстречу. Одновременно был принят 12-й пакет европейских санкций против России. Да, его согласование заняло тоже немало времени, но результат – вот он. Одновременно о новых санкциях объявили в Японии и в Британии. Новые американские санкции были введены раньше.