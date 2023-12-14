Путин собрался захватить Одессу наш комментарий

Леонид Швец, автор haqqin.az

14 декабря во время своей большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией с народом, Владимир Путин провозгласил, что цели «специальной военной операции» не меняются: демилитаризация и денационализация Украины, а также приобретение ею нейтрального статуса. По ходу он назвал русскими городами Одессу, Николаев, Очаков, Днепропетровск, Харьков, что, по-видимому, должно означать будущие линии продвижения российских войск.

Нескрываемая надежда Владимира Путина, что в январе 2025 года в Белый дом придет Дональд Трамп и сломает все евроатлантическое сотрудничество, нужно только год простоять-продержаться, утратила под собой почву

Очевидно, когда речь заходит о разоружении Украины и радикальной смене ее политики, имеется в виду полная капитуляция на российских условиях. Почему вдруг Украина пойдет на это, хотя не сдалась в самые тяжелые первые месяцы вторжения, совершенно непонятно, как и то, почему падут Одесса или Харьков, при том, что на взятие небольшого Бахмута ушло семь месяцев, и еще более маленькая Авдеевка, находящаяся в непосредственной близости от Донецка, уже который месяц отбивается в полуокружении, несмотря на колоссальные усилия наступающих. Но у Путина явно хорошее настроение, ему ход войны теперь уже нравится, и он ожидает от нее приятных новостей.

Эти ожидания непосредственно связаны с тем, что происходит на Западе, где к концу 2023 года осознали ограниченность своей помощи Украине в уходящем году, а попытки перезапустить эту помощь наткнулись на внутренние барьеры: на межпартийную борьбу демократов с республиканцами, а в структурах ЕС – на противодействие Венгрии. Все эти демократические штучки, завязанные на необходимость согласовывать интересы разных, порой противоположных сторон, рассматриваются Кремлем как очевидная слабость геополитического противника и условие, которое приведет его к поражению.

Демократические штучки на Западе, завязанные на необходимость согласовывать интересы разных, порой противоположных сторон, рассматриваются Кремлем как очевидная слабость геополитического противника

Между тем тот же день 14 декабря засвидетельствовал об обратном. Возвращение Зеленского из Вашингтона через Скандинавию принесло ему несколько существенных пакетов военной и финансовой помощи, но и это мелочь по сравнению с решением Евросоюза начать процесс переговоров о вступлении Украины. Надежды Путина на то, что Виктору Орбану удастся сорвать это важное решение, не оправдались, и Украина с Молдовой перешли в совсем иное качество: им теперь гарантировано вступление в ЕС, осталось обговорить технические детали. Да, это может занять уйму времени, но они уже числятся своими, со всеми вытекающими. Своим помощь не останавливают. Отдельная тема – статус кандидата в члены ЕС для Грузии, авансом, несмотря на пророссийскую политику правящей «Грузинской мечты». Но есть «мечта» Бидзины Иванишвили, а есть мечта грузин, и в Брюсселе сделали ей шаг навстречу.

Одновременно был принят 12-й пакет европейских санкций против России. Да, его согласование заняло тоже немало времени, но результат – вот он. Одновременно о новых санкциях объявили в Японии и в Британии. Новые американские санкции были введены раньше.

Орбан не смог сломать западный сценарий для Украины и Молдовы

Но еще одно решение 14 декабря должно было особенно болезненным для российских стратегов. Конгресс США в рамках принятого проекта оборонного бюджета закрепил положение о том, что американский президент не должен приостанавливать, прекращать деятельность, денонсировать работу или выводить США из НАТО. Это можно сделать только по предложению и с одобрения Сената США. Как и инициатива, так и голосование по этому пункту были двухпартийными. Нескрываемая надежда Владимира Путина, что в январе 2025 года в Белый дом придет Дональд Трамп и сломает все евроатлантическое сотрудничество, нужно только год простоять-продержаться, утратила под собой почву.

На фоне этих новостей рассуждения кремлевского лидера о войне «до выполнения поставленных задач» выглядят не менее фантастическими, чем рассказы о том, что Россия выпустит в ближайшие годы тысячу самолетов, при этом куда более мрачными. Наверное, если бы не была затеяна война со всем светом, какие-то гражданские задачи развития получали бы хоть какую-то, пусть частичную перспективу. Но впереди только похоронки и безнадега.

Путину не удалось «демилитаризировать» Украину, вооруженную старым советским оружием, да еще и при его заметном недостатке. В 2024-м пусть попробует сделать это со страной, вооруженной F-16 и много еще чем, что поступит с оборонных предприятий США, Европы и самой Украины. Уроки 2023 года выучили не только в России.