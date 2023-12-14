По состоянию на 16 декабря в Украине уничтожено 344 820 российских военных, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, новые суточные потери российской армии в живой силе составили 930 человек. Также имеются существенные потери по танкам - 14 единиц.

Общая статистика потерь Российской Федерации с начала полномасштабной войны включает 5720 танков, 10667 боевых бронированных машин, 8100 артиллерийских систем, 920 РСЗО, 605 средств ПВО, 324 самолетов, 324 вертолетов, 6238 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1609 крылатых ракет, 22 корабля/катера, 1 подводную лодку, 10710 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1190 единиц специальной техники.