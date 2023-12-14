Как сообщается, после аварии понадобилась помощь спасательной бригады МЧС, чтобы вызволить из автомобиля трех человек.

В машине находились президент Профессиональной футбольной лиги Эльхан Самедов, а также сотрудники ПФЛ Аслан Шахгельдиев, Сенан Абдуллаев, Заур Гаджимагеррамов, Эльгиз Аббасов и Расим Гафарлы.

По сообщению врачей, состояние двух из шести пострадавших оценивается как тяжелое. У Эльхана Самедова большой открытый перелом со смещением верхней трети правой большеберцовой кости, а также внутрисуставной перелом правого локтевого сустава. У вице-президента Аслана Шахгельдиева компрессионный перелом позвонка L1.

Пострадавшие были доставлены сначала в больницу в Барде, а затем перевезены в Баку.

Делегация направлялась в Ханкенди в связи с подготовкой к матчу 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу между «Карабахом» и МОИК, который должен состояться 21 декабря.

*** 12:15

В результате столкновения микроавтобуса Mercedes с придорожным ограждением в поселке Биринджи Дердйол в Агдамском районе пострадали шесть человек.

Отмечается, что в микроавтобусе находились сотрудники Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), транспортное средство направлялось в Ханкенди.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), состояние двух из пострадавших тяжелое, состояние двух других оценивается как средней степени тяжести, еще двоих - стабильное. Они были эвакуированы в частное медицинское учреждение в Баку.