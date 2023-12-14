Мэр Лондона отказал Украине

Мэр Лондона Хан отказал главе Киева Виталию Кличко в просьбе передать подлежащие утилизации по программе снижения выбросов машины, объяснив это интересами лондонцев, пишет Telegraph. Решение Хана критикуют консерваторы.

По данным газеты, Кличко в сентябре написал Хану с просьбой передать часть автомобилей, подлежащих утилизации в рамках программы, Украине, отметив, что они будет использоваться в различных целях спасения жизней и транспортировки.

Ответное письмо Хана датировано 12 декабря, пишет газета. В нем говорится, что лондонский мэр не одобрит это предложение, поскольку оно не соответствует «юридическому порогу», который требует, чтобы схема утилизации ULEZ приносила пользу лондонцам с «экономической, социальной и экологической точек зрения».