Путин пойдет на выборы один

Сегодня будет объявлено, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы президента как самовыдвиженец, а не от какой-либо партии, пишут российские СМИ.

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года. Выборы пройдут 17 марта.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Путин объявит о том, пойдет ли он на новый президентский срок тогда, когда сочтет нужным. Перед этим Центризбирком утвердил календарный план кампании: голосование на выборах президента будет проходить три дня, с 15 по 17 марта.