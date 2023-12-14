Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:01

Развитие азербайджанской экономики заметно невооруженным взглядом. Но, как свидетельствует цифры, она по-прежнему ощутимо зависит от нефтегазового фактора. Как сообщает Центральный банк Азербайджана, за девять месяцев текущего года общий профицит платежного баланса страны составил 6 миллиардов 402 миллиона долларов. В целом, показатель достаточно высокий, сегодня далеко не каждое государство может таким похвастать. Но если учесть, что этот показатель на 15,8 процента меньше профицита прошлого года, то возникает закономерный вопрос: «А, собственно, почему?».

Ответ - в нефтегазовом факторе, который все еще играет определяющую роль как в платежном балансе, так и в бюджете нашей страны. Это, в частности, подчеркнул в ходе медиа-брифинга директор Департамента статистики Центробанка Самир Насиров, по словам которого на платежный баланс по итогам трех кварталов текущего года, в основном, повлияли выгодные цены на нефть и газ, а также рост ненефтегазового экспорта и положительные тенденции в движении капитала и финансов. Просто по итогам прошлого года цена азербайджанской нефти составила 107 долларов за баррель, что привело к невиданному за последние годы росту профицита платежного баланса. По итогам же девяти месяцев нынешнего года нефтяные цены тоже держатся на достаточно комфортном для страны уровне в 83 доллара за баррель. Но разница в 24 доллара, все же, сказывается. Поэтому, в основном, нынешний показатель профицита платежного баланса значительно уступает прошлогоднему, оставаясь, в то же время, вполне благоприятным для национальной экономики. Более наглядно влияние нефтегазового фактора на платежный баланс показывает анализ его параметров. Так, за указанный период 2023 года профицит счета текущих операций составил 6,7 миллиарда долларов, это - 12,5 процента ВВП. По словам Насирова относительно аналогичного прошлогоднего аналога, этот достаточно высокий показатель сократился в 2,7 раза, что также связано со снижением цен на нефть и газ на международных рынках.

Напомним, что в прошлом году профицит счета текущих операций платежного баланса страны на фоне высоких цен на нефть и газ составил 23,5 процента ВВП или 23,478 миллиарда долларов, что в 2,8 раза превышало показатели 2021 года. Но если общий профицит и счет текущих операций даже с учетом значительного роста сохранили профицит в миллиарды долларов, то сам по себе «вес» капитала из прошлогодней профицитной плоскости опустился до дефицита в размере 8,4 миллиона долларов. А счет движения капитала и финансов, наоборот, из прошлогодней дефицитной зоны перешел в профицитную - 398,7 миллиона долларов. Балансирующая статья составила 662,2 миллиона долларов, что на 29,6 процента больше прошлогоднего показателя. Падают и объемы инвестиций. Так, за девять месяцев этого года прямые иностранные инвестиции в экономику страны составили около 4,4 миллиарда долларов против, примерно, 4,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Причем в этом году 79,2 процента инвестиций были направлены в нефтегазовый сектор, тогда как за девять месяцев прошлого года этот показатель составлял всего 69,8 процента. Примем в расчет и то, что объем прямых иностранных инвестиций в ненефтегазовый сектор тоже упал на 35,7 процента.