Завтра будет дождливо

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, осадки. С утра местами возможны осадки, а ближе к ночи местами - дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами будет туман, будет дуть порывистый умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 4-6°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-85%.

В районах Азербайджана завтра осадков преимущественно не ожидается, однако днем, в частности в северных и западных районах, возможны дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами туман, порывистый западный ветер.