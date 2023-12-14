В Иране казнили агента «Моссада»

В юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан 16 декабря казнили агента израильской разведки «Моссад», сообщило Reuters со ссылкой на официальное информагентство Ирана IRNA.

«Этот человек общался с иностранными службами, в частности с «Моссадом», собирал секретную информацию и при участии сообщников предоставлял документы иностранным службам, включая «Моссад»», - говорится в сообщении. Имя казненного не называется. Других подробностей не приводится.

В декабре 2022 года в Иране казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с Моссадом». В Тегеране сообщили, что казненные якобы получали инструкции от офицеров «Моссада» по использованию оружия и похищению людей.