Карабах: От «черной дыры» к центру туризма и образования ФОТО
Карабахский регион Азербайджана, более 30 лет воспринимавшийся мировым сообществом, как самопровозглашенная «черная дыра» сепаратизма, в ближайшие годы станет центром международного туризма.
Если до 44-дневной войны слово «Карабах» ассоциировалось у миллионов людей в мире с войной, кровопролитием и беженцами, то уже в ближайшем будущем Карабах будут отождествлять с комфортабельным отдыхом, экзотическими путешествиями, международными конференциями, песенными конкурсами, экскурсиями к памятникам старины, оздоровительными центрами, катаниями на горных лыжах, винными фестивалями и пр.
Времена, когда иностранцы попадали за посещение оккупированного Карабаха в «черный список» азербайджанского МИДа, навсегда отошли в прошлое, и теперь топоним «Карабах» - это интегральная составляющая мировой туристической индустрии.
Об этом и других перспективах Карабахского региона говорилось на научно-практической конференции «Возрождение и развитие туризма на освобожденных от оккупации территориях», организованной в Агдаме Государственным агентством Азербайджана по туризму (ГАТ).
На встрече с участием представителей государственных структур, туристических организаций и инвесторов обсуждались вопросы эффективного использования туристического потенциала и ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура.
Как передает корреспондент haqqin.az, заместитель председателя ГАТ Азада Гусейнова, открывая конференцию, рассказала о строящейся на освобожденных территориях туристической инфраструктуре. По ее словам, полным ходом идет работа над проектом концепции развития туристической инфраструктуры в селах Туг Ходжавендского районе, в Гадруте, в селе Дашалты Шуши.
«Еще раньше состоялось открытие парка отдыха в поселке Суговушан Тертерского района, - отметила Азада Гусейнова, - был создан государственный историко-архитектурный и природный заповедник «Туг», проводятся туристические поездки в Шушу…».
Выступивший на конференции Фаик Гаджиев, советник специального представительства президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), сообщил о масштабных строительных и восстановительных работах в рамках государственной программы «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории».
По его словам, в ближайшие месяцы число переселенных на постоянное место жительства в Физули будет доведено до 846 человек (сегодня здесь проживают 358 сельчан), а в село Талыш Тертерского района переедут еще двадцать семей.
«Карабах имеет большой потенциал для развития разных видов туризма, который станет одним из основных направлений восстановления и развития региона», - подчеркнул Гаджиев.
Тему использования в Карабахе зарубежного опыта туризма в постконфликтный период поднял на конференции генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, заведующий отделом культурного наследия и регионального туризма ГАТ Эльгюн Джавадов рассказал о туристических проектах, которые будут реализованы в рамках восстановления и развития Карабаха и Восточного Зангезура, а на панельных дискуссиях прошли обсуждения по вопросам привлечения инвесторов в туристические проекты в Карабахе.
На сессии «Научный взгляд на развитие туризма на освобожденных от оккупации территориях» свои туристические проекты представили студенческие группы Бакинского государственного университета, Азербайджанского университета туризма и менеджмента, Азербайджанского государственного экономического университета, Университета ADA и Университета «Хазар».
В рамках конференции также был организован круглый стол на тему «Расширение инфраструктуры туристических услуг и повышение качества обслуживания на освобожденных территориях». В обсуждениях участвовали представители Ассоциации отелей Азербайджана, Ассоциации туристических агентств, Ассоциации туристических гидов, Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма, а также представители ряда гостиничных и туристических компаний.
Состоялся обмен идеями по организации туров, созданию новых туристических продуктов в Суговушане и других районах, повышению доступности услуг для туристов и развитию моделей государственно-частного партнерства.
По просьбе haqqin.az заведующий отделом ГАТ Эльгюн Джавадов обрисовал общую картину Карабаха, как будущего международного центра туризма.
«В освобожденных от оккупации районах будут созданы виды туризма в соответствии с их ресурсами и возможностями, - отметил Джавадов. - С этой точки зрения известный своими термальными водами Кельбаджарский район открывает отличные возможности для лечебно-оздоровительного вида рекреационного туризма, которые позволят курортникам полностью восстановиться как физически, так и психологически. Планируется также создание рекреационных зон на территориях, где есть термальные воды – в Истису, в селе Зульфугарлы и других местах. В то же время, климат Кельбаджара, в отличие от ряда других регионов страны, позволяет на более длительный срок сохранять снежный покров, что автоматически открывает перспективы для горнолыжного отдыха».
По словам Джавадова, у Агдама, расположенного на дороге в Ханкенди и Шушу, есть прекрасные перспективы превратиться со временем в крупный туристический хаб.
«В этом районе можно создать универсальное пространство, где гости и жители города смогут получить информацию об уникальных достопримечательностях Карабаха, консультации о доступных выездных турах, путеводители, купить памятные сувениры, отдохнуть и продолжить свое путешествие.
Очень хорошие возможности у Агдамского района есть и для делового туризма. В городе уже построен крупный конференц-холл, в будущем здесь появятся комфортабельные отели, рядом Шуша, Ханкенди и Ходжалинский международный аэропорт. В Агдаме можно будет проводить международные бизнес-конференции, торговые выставки, корпоративные встречи…
Не меньшими возможностями располагает и Зангилан, правда, они будут полностью востребованы только после того, как откроются транспортные коммуникации и будет восстановлено сообщение с Нахчываном. Зангилан тоже имеет международный аэропорт и расположен на пути торгово-коммерческих коммуникаций Турция-Нахчыван-Зангилан-Баку.
В свою очередь, всем требованиям экотуризма отвечает красивейшая природа Лачина, сел Ходжавендского района. А когда жители этих районов вернутся к родным очагам, то здесь можно будет развивать и агротуризм. Вообще первостепенным условием развития туризма Карабаха является возвращение жителей освобожденных районов. И в этом направлении ведется активная работа».
Касаясь Гадрута, Джавадов отметил, что инфраструктура этого поселка находится в лучшем состоянии по сравнению с другими районами. А это значит, что работа по созданию туристических продуктов в Гадруте может дать более быстрый эффект.
«Предварительно есть предложения перевести сюда некоторые высшие учебные заведения, - пояснил он. - В будущем они могут быть пересмотрены. Гадрут занимает выгодное место в центре туристического кластера между исторически значимым селом Туг, мостом Худаферин в Джебраильском районе и другими туристическими зонами.
В данный момент Гадрут выполняет вспомогательную функцию в проектах восстановления соседних районов, здесь, в частности, расположены административные здания. Что же касается непосредственно туристического профиля Гадрута, то он будет определен в ближайшем будущем».
По поводу села Туг Ходжавендского района завотделом ГАТ отметил его превосходную локацию для целенаправленного культурно-исторического туризма, поскольку его архитектура – это часть исторического наследия азербайджанского народа. А если будут восстановлены древние традиции виноделия, то это откроет возможности для международного винного туризма.
Пока же единственным работающим туристическим маршрутом является город Шуша, который с начала 2023 года посетили уже более тысячи туристов.
«Что касается Ханкенди, - сказал Джавадов, - то здесь налицо прекрасная возможность для развития городского туризма: есть готовая инфраструктура, в городе будут размещены государственные учреждения, проведены дополнительные градостроительные работы, вернется к родным очагам население… Ханкенди более всего подходит к дополнительному экскурсионному туру для путешествующих в Шушу. Вскоре здесь будет открыт университет, а значит, Ханкенди может стать одним из центров азербайджанской студенческой жизни…».