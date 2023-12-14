13:41

Карабахский регион Азербайджана, более 30 лет воспринимавшийся мировым сообществом, как самопровозглашенная «черная дыра» сепаратизма, в ближайшие годы станет центром международного туризма. Если до 44-дневной войны слово «Карабах» ассоциировалось у миллионов людей в мире с войной, кровопролитием и беженцами, то уже в ближайшем будущем Карабах будут отождествлять с комфортабельным отдыхом, экзотическими путешествиями, международными конференциями, песенными конкурсами, экскурсиями к памятникам старины, оздоровительными центрами, катаниями на горных лыжах, винными фестивалями и пр. Времена, когда иностранцы попадали за посещение оккупированного Карабаха в «черный список» азербайджанского МИДа, навсегда отошли в прошлое, и теперь топоним «Карабах» - это интегральная составляющая мировой туристической индустрии. Об этом и других перспективах Карабахского региона говорилось на научно-практической конференции «Возрождение и развитие туризма на освобожденных от оккупации территориях», организованной в Агдаме Государственным агентством Азербайджана по туризму (ГАТ).

На встрече с участием представителей государственных структур, туристических организаций и инвесторов обсуждались вопросы эффективного использования туристического потенциала и ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура. Как передает корреспондент haqqin.az, заместитель председателя ГАТ Азада Гусейнова, открывая конференцию, рассказала о строящейся на освобожденных территориях туристической инфраструктуре. По ее словам, полным ходом идет работа над проектом концепции развития туристической инфраструктуры в селах Туг Ходжавендского районе, в Гадруте, в селе Дашалты Шуши.

«Еще раньше состоялось открытие парка отдыха в поселке Суговушан Тертерского района, - отметила Азада Гусейнова, - был создан государственный историко-архитектурный и природный заповедник «Туг», проводятся туристические поездки в Шушу…». Выступивший на конференции Фаик Гаджиев, советник специального представительства президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), сообщил о масштабных строительных и восстановительных работах в рамках государственной программы «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории». По его словам, в ближайшие месяцы число переселенных на постоянное место жительства в Физули будет доведено до 846 человек (сегодня здесь проживают 358 сельчан), а в село Талыш Тертерского района переедут еще двадцать семей.

«Карабах имеет большой потенциал для развития разных видов туризма, который станет одним из основных направлений восстановления и развития региона», - подчеркнул Гаджиев. Тему использования в Карабахе зарубежного опыта туризма в постконфликтный период поднял на конференции генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, заведующий отделом культурного наследия и регионального туризма ГАТ Эльгюн Джавадов рассказал о туристических проектах, которые будут реализованы в рамках восстановления и развития Карабаха и Восточного Зангезура, а на панельных дискуссиях прошли обсуждения по вопросам привлечения инвесторов в туристические проекты в Карабахе. На сессии «Научный взгляд на развитие туризма на освобожденных от оккупации территориях» свои туристические проекты представили студенческие группы Бакинского государственного университета, Азербайджанского университета туризма и менеджмента, Азербайджанского государственного экономического университета, Университета ADA и Университета «Хазар». В рамках конференции также был организован круглый стол на тему «Расширение инфраструктуры туристических услуг и повышение качества обслуживания на освобожденных территориях». В обсуждениях участвовали представители Ассоциации отелей Азербайджана, Ассоциации туристических агентств, Ассоциации туристических гидов, Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма, а также представители ряда гостиничных и туристических компаний. Состоялся обмен идеями по организации туров, созданию новых туристических продуктов в Суговушане и других районах, повышению доступности услуг для туристов и развитию моделей государственно-частного партнерства. По просьбе haqqin.az заведующий отделом ГАТ Эльгюн Джавадов обрисовал общую картину Карабаха, как будущего международного центра туризма.

«В освобожденных от оккупации районах будут созданы виды туризма в соответствии с их ресурсами и возможностями, - отметил Джавадов. - С этой точки зрения известный своими термальными водами Кельбаджарский район открывает отличные возможности для лечебно-оздоровительного вида рекреационного туризма, которые позволят курортникам полностью восстановиться как физически, так и психологически. Планируется также создание рекреационных зон на территориях, где есть термальные воды – в Истису, в селе Зульфугарлы и других местах. В то же время, климат Кельбаджара, в отличие от ряда других регионов страны, позволяет на более длительный срок сохранять снежный покров, что автоматически открывает перспективы для горнолыжного отдыха». По словам Джавадова, у Агдама, расположенного на дороге в Ханкенди и Шушу, есть прекрасные перспективы превратиться со временем в крупный туристический хаб. «В этом районе можно создать универсальное пространство, где гости и жители города смогут получить информацию об уникальных достопримечательностях Карабаха, консультации о доступных выездных турах, путеводители, купить памятные сувениры, отдохнуть и продолжить свое путешествие. Очень хорошие возможности у Агдамского района есть и для делового туризма. В городе уже построен крупный конференц-холл, в будущем здесь появятся комфортабельные отели, рядом Шуша, Ханкенди и Ходжалинский международный аэропорт. В Агдаме можно будет проводить международные бизнес-конференции, торговые выставки, корпоративные встречи…

Не меньшими возможностями располагает и Зангилан, правда, они будут полностью востребованы только после того, как откроются транспортные коммуникации и будет восстановлено сообщение с Нахчываном. Зангилан тоже имеет международный аэропорт и расположен на пути торгово-коммерческих коммуникаций Турция-Нахчыван-Зангилан-Баку. В свою очередь, всем требованиям экотуризма отвечает красивейшая природа Лачина, сел Ходжавендского района. А когда жители этих районов вернутся к родным очагам, то здесь можно будет развивать и агротуризм. Вообще первостепенным условием развития туризма Карабаха является возвращение жителей освобожденных районов. И в этом направлении ведется активная работа». Касаясь Гадрута, Джавадов отметил, что инфраструктура этого поселка находится в лучшем состоянии по сравнению с другими районами. А это значит, что работа по созданию туристических продуктов в Гадруте может дать более быстрый эффект.