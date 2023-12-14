В Иране разбился самолет российского производства
Пилот военного самолета благополучно катапультировался после того, как его военный самолет разбился в субботу в иранской южной провинции Фарс, сообщает Tasnim.
Генеральный директор организации аэропортов Фарса Фахреддин Кешаварз сообщил, что военный учебный самолет потерпел крушение в районе озера Паришан, к юго-востоку от города Казерун.
Кешаварз отметил, что причиной крушения стала техническая неисправность, отметив, что пилот благополучно приземлился после активации системы катапультирования.
Как стало известно Tasnim, разбившийся самолет был истребителем «Sukhoi» принадлежащим аэрокосмическим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Аналогичные аварии с участием тех же истребителей российского производства произошли в провинции Фарс в августе 2022 года и в провинции Хормозган в сентябре 2022 года.