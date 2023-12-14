Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:51

В президентской избирательной кампании 2024-го года - первая сенсация. Губернатор штата Нью-Гемпшир Крис Сунуну предсказал сокрушительную победу в его штате на республиканских праймериз в январе Никки Хейли, в прошлом губернатору Южной Каролины и представителю США в ООН. «Она победит с большим перевесом, - сказал Сунуну, - и это совсем не преувеличение».

49-летний Крис Сунуну - представитель известной в Америке династии. Его отец был главой администрации президента Джорджа Буша-старшего, а брат - сенатором от штата Нью-Йорк. Сунуну-младший до этого решительно поддерживал Дональда Трампа. А теперь неожиданно выступил в поддержку главного соперника последнего на выборах Никки Хейли. То, что те или иные политики могут поддержать кандидата, не являющегося лидером гонки - не редкость. И когда тот проигрывает, они говорят репортерам: «Ну, знаете, я ничего не обещал, всякое бывает». Однако то, что Сунуну предсказывает победу Хейли, которая за 40 дней до праймериз по опросам уступает Трампу 25 процентов — совсем необычно. А ведь губернатор убежден, что та не только сможет за столь короткий срок преодолеть эту дистанцию, но и пойти еще дальше.

Нью-Гемпшир – маленький штат, который дает лишь горстку выборщиков на выборах. Но там проводятся первые в США праймериз (не путать с кокусами, которые пройдут до этого в Айове, но у них – другое измерение) и, таким образом, Нью-Гемпшир подает сигнал другим штатам. Он своего рода барометр гонки. Haqqin.az уже давно следит за поступью Никки Хейли, считая ее наиболее адекватным кандидатом у республиканцев. Она уже победила серенького, мало привлекательного губернатора Флориды Рона Десантиса в соревновании, кто станет лидером антитрампистов и сейчас занимает второй номер в команде претендентов на пост президента у «партии слона». Может быть у губернатора Сунуну – повышенное политическое чутье? Или он ориентируется на появившиеся в последние дни любопытные результаты опросов? Речь идет о том, что мистер Трамп, который в гипотетическом поединке побеждает Джо Байдена в колеблющихся штатах, начнет проигрывать, если против него вынесут уголовное обвинение хотя бы по одному из четырех дел, которые против него открыты. В первую очередь Трампу угрожает обвинение по делу о провоцировании атаки на Капитолий 6 января 2021 года.

Слушания об этом начнутся в середине марта практически одновременно с так называемым «супервторником», когда за кандидата на праймериз проголосуют сразу 15 штатов. Так вот, по опросу проведенному New York Times/Cienna College, если Трамп, остающийся на свободе, хотя и с нечистой совестью, сейчас имеет перевес над Байденом в размере 4 процентных пунктов, но в случае, если ему будет угрожать тюрьма, то он провисает в поединке с действующим президентом сразу на 10 пунктов. Данные Reuters/Ipsos еще более убедительны. В случае, если против Трампа будет выдвинуто уголовное обвинение, 59 процентов всех избирателей, из них 31 процент республиканцев, не будут голосовать за него. Опрос Quinnipiac University показал, что рейтинг Трампа составляет 38 процентов, это на 3 процента больше, чем у Байдена. Однако если первому будут предъявлено уголовное обвинение, то тогда лишь 84 процента его нынешних сторонников будут готовы отдать за него голос. Простые математические подсчеты показывают, что в этой ситуации Трамп уступает лидерство Байдену. Последний актуальный замер, проведенный в минувший уик-энд Wall Street Journal также показателен. Он говорит, что если у Трампа сейчас преимущество над Байденом в национальном масштабе 4 процентных пункта, то в случае, если ему будет вынесено обвинение, он станет проигрывать действующему президенту один пункт.