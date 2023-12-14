Украинская армия пересмотрела военную стратегию, отказавшись от приоритета освобождения оккупированных территорий. По информации офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), слова которого приводит Bild, в настоящее время основной целью украинской армии становится максимальное уничтожение российских военных при минимальных потерях для Украины.

Офицер ВСУ отметил: «Наша цель - добиться максимально положительного коэффициента уничтожения». Под этим подразумевается соотношение потерь украинской армии и потерь противника. «Если соотношение 10 к 1 в нашу пользу, мы продолжим наступление, если 1 к 1, мы отступим», — добавил он.

Другой военнослужащий также подтвердил смену стратегии, заявив Bild: «Теперь уже нет давления, поэтому мы просто стремимся к максимальным потерям противника. Позиции не имеют значения, главное, чтобы большинство украинцев остались живы».

Бывший западный военный в комментарии Bild описал происходящее как «по сути контролируемое отступление с боем». Он подчеркнул, что стратегия заключается в создании минного поля, где украинская армия максимально наносит ущерб российским военным и технике. После этого войска будут отступать, позволяя российским силам войти на следующее подготовленное минное поле.

Военный советник, оценивающий эту стратегию, высказал мнение, что она строится на «надежде на достижение кульминационной точки, в которой российское наступление рухнет». По его словам, возвращение территорий станет приоритетом только при условии значительных потерь российских сил или при появлении «оружия, меняющего правила игры», такого как крылатые ракеты типа ATACMS или Taurus, а также истребители F-16 или JAS-39.