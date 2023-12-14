Суд не отпустил бывшего генерала МНБ
Хазарский районный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы Антитеррористического центра ныне упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Эльчина Гулиева, сообщает АПА.
Суд не удовлетворил ходатайство.
Напомним, что Эльчин Гулиев был арестован в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца. Впоследствии срок лишения свободы продлевался несколько раз, а в 2017 году по решению суда Э.Гулиев был приговорен к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы.