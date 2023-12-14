США нашли способ изъять российские деньги

США, которые раньше публично не поддерживали конфискацию замороженных российских активов, сообщили союзникам по G7 о способе их изъятия «в соответствии с международным правом». Как сообщает источник Financial Times, Вашингтон занял настойчивую позицию в непубличных переговорах о передаче средств в пользу Украины.

Издание подчеркивает, что идея конфискации активов стала более актуальной в контексте политических разногласий внутри ЕС и США, которые привели к срыву выделения Украине десятков миллиардов долларов помощи.

Европейский дипломат рассказав изданию, отметил, что странам Запада необходимо найти способ предоставить финансовую поддержку Украине, и активы России рассматриваются как потенциальный источник средств. «Члены G7 и другие особенно затронутые государства могут конфисковать суверенные активы России в качестве контрмеры, чтобы побудить Россию завершить агрессию», - приводится позиция США в документе, адресованном участникам G7. Российское вторжение трактуется как причина, по которой конфискация станет «законной контрмерой тех государств, которые пострадали как особо затронутые российским нарушением международных прав».

Согласно FT, тема конфискации российских активов может стать предметом обсуждения на предстоящей встрече лидеров G7, запланированной ко второй годовщине начала вторжения российских войск в Украину - 24 февраля 2024 года.

Западные страны после начала войны заблокировали порядка $300 млрд резервов российского Центробанка. Общую сумму замороженных активов России Минфин США оценивал в $330 млрд.

В США и ЕС неоднократно звучали призывы направить замороженные средства на восстановление Украины. Один из вариантов, который рассматривают в ЕС, заключается в передаче Киеву доходов от этих активов, которые до 2027 года могут составить 15 млрд евро.