Россия готовит новых лидеров для Армении наш обзор

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Поскольку нынешние напряженные отношения между Арменией и Россией носят временный характер, Москва по-прежнему считает эту страну своим стратегическим союзником на Южном Кавказе. Именно в таком ключе высказывались спикеры форума «Роль и место народной дипломатии в развитии отношений между Россией и Арменией», организованного Общественной палатой РФ и российским общественным движением «Вместе» во главе с Мгером Григоряном.

В мероприятии, которое прошло в Москве 15 декабря, приняли участие дипломаты, эксперты, общественные деятели и ученые. Характерно, что на форуме отсутствовали представители армянского руководства или близкие к нему политические и общественные деятели Армении.

От России же выступил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, передавший участникам обращение своего шефа, Сергея Лаврова.

Михаил Галузин озвучил недвусмысленный месседж Лаврова

«Сегодня союзные связи между Москвой и Ереваном подвергаются испытанию, - говорилось, в частности, в обращении главы МИД России. - Запад хочет вбить клин в отношения между нашими братскими народами. И тем ценнее данная инициатива, призванная создать условия для поиска объединительной повестки дня, а также стимулировать появление новых лидеров общественного мнения России и Армении. Уверен, что в результате дискуссий будут выработаны практические рекомендации и налажены полезные контакты».

От своего имени Михаил Галузин добавил, что «…временные трудности в отношениях между Москвой и Ереваном не только могут быть преодолены, но и могут способствовать развитию разнообразных связей между двумя странами».

Отметив важность долгосрочных связей и тесного взаимодействия между Россией и Арменией, замглавы МИД РФ призвал к пониманию и конструктивному разрешению любых возникающих вопросов.

Москва разочарована маргинальной армянской парламентской оппозицией

Нельзя обойти вниманием тот факт, что форум «Роль и место народной дипломатии в развитии отношений между Россией и Арменией» был организован на фоне угрожающих «предупреждений» в адрес Армении, исходящих от высокопоставленных российских чиновников. Все это говорит о том, что Москва, с одной стороны, нажала на все рычаги давления, чтобы не допустить политический «дрейф» Еревана в сторону Запада, а с другой, использует инструменты пропаганды, чтобы изменить имидж Российской Федерации как ненадежного, скомпрометировавшего себя союзника Армении.

Столь явная озабоченность Москвы связана с резким ростом антироссийских настроений в Армении. Как свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный в этой стране одной из влиятельных международных организаций, ни один из респондентов не назвал Россию «дружественным государством». При этом симпатии опрошенных были выражены таким странам, как США и Франция. И хотя результаты этого социологического опроса опубликованы не были, их разослали различным аналитическим центрам, госструктурам и организациям.

Похоже, в Москве учитывают и маргинализацию традиционно пророссийской парламентской оппозиция в Армении, на которую Кремль уже не может рассчитывать, решая свои геополитические задачи и пытаясь вновь установить в Ереване политический режим, лояльный России. Так что, призыв Лаврова «стимулировать появление новых лидеров общественного мнения» далеко не случаен.

Судя по тому, что участники форума предложили «работать с армянскими НПО, получающими гранты Запада», чтобы «направлять их на правильный путь», предоставляя им финансирование на более выгодных условиях, Россия вновь планирует использовать элементы «мягкой силы».