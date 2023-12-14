Россия готовит новых лидеров для Армении наш обзор
Поскольку нынешние напряженные отношения между Арменией и Россией носят временный характер, Москва по-прежнему считает эту страну своим стратегическим союзником на Южном Кавказе. Именно в таком ключе высказывались спикеры форума «Роль и место народной дипломатии в развитии отношений между Россией и Арменией», организованного Общественной палатой РФ и российским общественным движением «Вместе» во главе с Мгером Григоряном.
В мероприятии, которое прошло в Москве 15 декабря, приняли участие дипломаты, эксперты, общественные деятели и ученые. Характерно, что на форуме отсутствовали представители армянского руководства или близкие к нему политические и общественные деятели Армении.
От России же выступил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, передавший участникам обращение своего шефа, Сергея Лаврова.
«Сегодня союзные связи между Москвой и Ереваном подвергаются испытанию, - говорилось, в частности, в обращении главы МИД России. - Запад хочет вбить клин в отношения между нашими братскими народами. И тем ценнее данная инициатива, призванная создать условия для поиска объединительной повестки дня, а также стимулировать появление новых лидеров общественного мнения России и Армении. Уверен, что в результате дискуссий будут выработаны практические рекомендации и налажены полезные контакты».
От своего имени Михаил Галузин добавил, что «…временные трудности в отношениях между Москвой и Ереваном не только могут быть преодолены, но и могут способствовать развитию разнообразных связей между двумя странами».
Отметив важность долгосрочных связей и тесного взаимодействия между Россией и Арменией, замглавы МИД РФ призвал к пониманию и конструктивному разрешению любых возникающих вопросов.
Нельзя обойти вниманием тот факт, что форум «Роль и место народной дипломатии в развитии отношений между Россией и Арменией» был организован на фоне угрожающих «предупреждений» в адрес Армении, исходящих от высокопоставленных российских чиновников. Все это говорит о том, что Москва, с одной стороны, нажала на все рычаги давления, чтобы не допустить политический «дрейф» Еревана в сторону Запада, а с другой, использует инструменты пропаганды, чтобы изменить имидж Российской Федерации как ненадежного, скомпрометировавшего себя союзника Армении.
Столь явная озабоченность Москвы связана с резким ростом антироссийских настроений в Армении. Как свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный в этой стране одной из влиятельных международных организаций, ни один из респондентов не назвал Россию «дружественным государством». При этом симпатии опрошенных были выражены таким странам, как США и Франция. И хотя результаты этого социологического опроса опубликованы не были, их разослали различным аналитическим центрам, госструктурам и организациям.
Похоже, в Москве учитывают и маргинализацию традиционно пророссийской парламентской оппозиция в Армении, на которую Кремль уже не может рассчитывать, решая свои геополитические задачи и пытаясь вновь установить в Ереване политический режим, лояльный России. Так что, призыв Лаврова «стимулировать появление новых лидеров общественного мнения» далеко не случаен.
Судя по тому, что участники форума предложили «работать с армянскими НПО, получающими гранты Запада», чтобы «направлять их на правильный путь», предоставляя им финансирование на более выгодных условиях, Россия вновь планирует использовать элементы «мягкой силы».