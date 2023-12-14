Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:50

Поскольку нынешние напряженные отношения между Арменией и Россией носят временный характер, Москва по-прежнему считает эту страну своим стратегическим союзником на Южном Кавказе. Именно в таком ключе высказывались спикеры форума «Роль и место народной дипломатии в развитии отношений между Россией и Арменией», организованного Общественной палатой РФ и российским общественным движением «Вместе» во главе с Мгером Григоряном. В мероприятии, которое прошло в Москве 15 декабря, приняли участие дипломаты, эксперты, общественные деятели и ученые. Характерно, что на форуме отсутствовали представители армянского руководства или близкие к нему политические и общественные деятели Армении. От России же выступил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, передавший участникам обращение своего шефа, Сергея Лаврова.

«Сегодня союзные связи между Москвой и Ереваном подвергаются испытанию, - говорилось, в частности, в обращении главы МИД России. - Запад хочет вбить клин в отношения между нашими братскими народами. И тем ценнее данная инициатива, призванная создать условия для поиска объединительной повестки дня, а также стимулировать появление новых лидеров общественного мнения России и Армении. Уверен, что в результате дискуссий будут выработаны практические рекомендации и налажены полезные контакты». От своего имени Михаил Галузин добавил, что «…временные трудности в отношениях между Москвой и Ереваном не только могут быть преодолены, но и могут способствовать развитию разнообразных связей между двумя странами». Отметив важность долгосрочных связей и тесного взаимодействия между Россией и Арменией, замглавы МИД РФ призвал к пониманию и конструктивному разрешению любых возникающих вопросов.