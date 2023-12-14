В Ханкенди будет создан новый избирательный участок
В Ханкенди будет создан новый избирательный участок. Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщил зампредседателя Ровзат Гасымов.
По его словам, избирательные участки также будут созданы в Ходжалы, Аскеране и Агдере.
Всего, заявил Гасымов, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут созданы 26 избирательных участков.
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