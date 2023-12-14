В Ханкенди будет создан новый избирательный участок. Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщил зампредседателя Ровзат Гасымов.

По его словам, избирательные участки также будут созданы в Ходжалы, Аскеране и Агдере.

Всего, заявил Гасымов, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут созданы 26 избирательных участков.