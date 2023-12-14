Президент Аргентины разыграл свою зарплату в Instagram

Президент Аргентины Хавьер Милей во время прямой видеотрансляции в Instagram провел розыгрыш своей последней месячной зарплаты на должности народного депутата.

В эфире президент продемонстрировал свой офис и разыграл 2,1 млн аргентинских песо (около 2,5 тысячи долларов). Как он отметил, это был последний розыгрыш, поскольку он «нашел себе другую работу».

Победителем стала женщина, по имени Вероника Гомес. В частности, розыгрыш в офисе президента контролировал нотариус.

Как рассказывает издание, во время своей депутатской кампании Милей обещал, что будет разыгрывать ежемесячную зарплату, чтобы выделиться из политической касты, которую он обвинял в постоянных привилегиях.

«Во время моей кампании в народные депутаты я пообещал пожертвовать свою зарплату... и так же как я сдержал свое слово в роли депутата, я буду держать свое слово в роли президента», - заявил Милей.