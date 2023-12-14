16-17 декабря при организации Госагентства по туризму для представителей СМИ организовали двухдневный медиа-тур в туристический центр «Шахдаг». Приурочили тур к открытию зимнего турсезона в Азербайджане.

Целью медиа-тура является популяризация зимнего туризма в Азербайджане, продвижение туристических продуктов, повышение интереса к этой сфере, а также информирование общественности о проводимых работах.

В рамках мероприятия представителям СМИ была показана видеопрезентация о деятельности турцентра «Шахдаг» в 2023 году, дана подробная информация о проводимых в комплексе инфраструктурных работах.

Как передает корреспондент haqqin.az, выступая на мероприятии, председатель турцентра Рустам Наджафов сообщил, что с этого зимнего сезона для любителей лыжного спорта будет использоваться специальный новый склон длиной 1800 метров, предназначенный для проведения различных международных лыжных соревнований. При этом действующие на территории комплекса горнолыжные трассы будут постоянно снабжаться снегом. Количество снегогенераторов увеличено с 449 до 488.

В этом году «Шахдаг» выбран членом Евразийского Альянса горных курортов, в который входят горные курорты России, Казахстана и Узбекистана.

Представители СМИ были проинформированы о том, что в марте 2024 года в Шахдаге впервые пройдут соревнования международной серии по лыжному альпинизму Международной федерации лыжного альпинизма («ISMF»).

Отметим, что с января по 15 декабря 2023 года количество ночевок в отелях туристического центра «Шахдаг» составило почти 68 тысяч, а общее количество посетителей превысило 158 тысяч.