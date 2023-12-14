В зале Сената США сняли гей-порно
Сотрудник американского Сената снимал гей-порно со своим участием в зале заседаний Сената в Вашингтоне, сообщает издание Daily Caller.
Издание также разместило соответствующую видеозапись, которая была обнаружена в частной группе для гомосексуалов, занимающихся политикой.
Некоторые кадры сняты в комнате для слушаний в Сенате. Издание не подтвердило личности людей, запечатленных на видео.
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