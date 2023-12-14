Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 17:49

Хорошо известно отношение официального Баку к ситуации, в которой Франция интенсивно вооружает Армению. В одном из выступлений президент Ильхам Алиев прямо предупредил, что, если на Южном Кавказе вспыхнет новая война, то ее причиной станут деструктивные действия Парижа.

В ходе проведенного накануне совещания глава государства вновь затронул тему военной поддержки Армении со стороны Франции, заметив, что некоторые политические деятели в этой стране «хотят быть армянами больше, чем сами армяне». Ильхам Алиев напомнил, что все в мире, в том числе, и Армения, признали Карабах суверенной территорией Азербайджанской Республики. А значит, Франции, как бы болезненно ни воспринимался этот факт некоторыми ее представителями, придется смириться с этим. Позиция Парижа в этой связи общеизвестна - вооружая Армению, Французская Республика, как заявляют ее официальные представители, намерена защитить Армению от «возможного военного вмешательства со стороны Азербайджана».

Впрочем, как утверждается в статье, опубликованной во французском интернет-издании Agoravox, это - не единственная реальная цель Парижа. Наряду с укреплением вооруженных сил Армении Франция преследует еще несколько целей, пытаясь, в частности, продать свое оружие некоторым странам СНГ. Как указывается в статье, поставив Украине разнообразные виды вооружений - от устаревшей колесной бронетехники до современных самоходно-артиллерийских установок CAESAR, французские власти, что называется, вошли во вкус, начали обеспечивать оружием своих армянских партнеров, а теперь уже не скрывают намерений вооружить и другие постсоветские республики. «Своей политикой Франция преследует одновременно несколько целей, - пишет Agoravox. - Во-первых, это возможность разгрузить склады устаревшего оружия, да еще и кое-что заработать на этом, как в плане денег, так и усиливая политическое влияние. Во-вторых, производство новых вооружений означает развитие военно-промышленного комплекса и рост этой отрасли экономики. И, наконец, в-третьих, когда речь уже идет о чистой геополитике: создается впечатление, что Франция поставила перед собой задачу встать на путь прямой конфронтации с Россией».

Agoravox цитирует опубликованный недавно доклад Сената Франции, в котором указано, что правительство Пятой Республики должно без промедлений начать поставки в Армению самоходных гаубиц CEASAR. Как говорится в документе, представленном сенаторами Элен Конвей-Муре (Hélène Conway-Mouret), членом парламентской группы «Социалисты, экологи и республиканцы», и Хьюго Сори (Hugues Saury), членом группы «Республиканцы», гаубица CEASAR – это очень эффективная военная техника. В отчете Сената также отмечено, что компания Nexter, производящая эти гаубицы, готовится в 2024 году увеличить свои производственные мощности и производить ежемесячно до восьми единиц. Оба французских сенатора напоминают правительству, что недавно Армения сделала заказ на три радара GM200 производства компании Thales, а также ведет переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов Mistral 3.

На данный момент, как уже сообщалось, идет поставка в Армению 24 бронемашин типа Bastion, производства французской группы Arquus, специализирующейся на военных автомобилях. Дополнительно будут поставлены 26 машин того же типа, которые в настоящее время находятся в стадии производства. «В любом случае, этот подход распространяется не только на Армению, но и на другие бывшие советские республики, которые решили дистанцироваться от России и перестроить свою оборону в соответствии со стандартами, совместимыми с НАТО. В частности, речь идет о Молдове и Грузии», - отмечает издание Agoravox. Далее автор публикации вновь цитирует сенаторов Элен Конвей-Муре и Хьюго Сори:

«Даже если это еще должно быть подтверждено Европейским советом в декабре, решение Европейской комиссии от 8 ноября 2023 года начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении, равно как и решение о предоставлении Грузии статуса кандидата заставляют нас укреплять военное сотрудничество, начатое с этими странами. Например, соглашение об обороне, которое в настоящее время обсуждается с Молдовой, позволило поставить этой стране радар GM200, а также партию индивидуального оружия и боеприпасов». Напомним в этой связи, что в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна пообещала оказать военную помощь Армении, предусматривающую, помимо уже упомянутых радаров GM200, продажу ракет «земля-воздух» Mistral 3 и обучение армянских военных. Тогда же французское издание Соntinental Observer выяснило, откуда взялись 24 бронемашины Bastion для Армении. Как стало известно, первоначально их планировали отправить в Украину, но потом то ли Украина сочла бронемашины малопригодными для боев, то ли Армения была признана более приоритетной страной. В то же время в Армению, согласно документу, последуют еще 26 машин Bastion.

Французские власти пообещали предоставить Армении и другое оружие, необходимое для ее защиты. При этом, ссылаясь на войну в Украине, члены Сената отвергают разницу между оборонительными и наступательными военными действиями, а значит, и различие военной техники, используемой в атаке и в обороне. Все это детально изложено в сенатском документе под названием «Выполнение наших обязательств в отношении Украины и других стран Восточной Европы в соответствии с решениями ЕС». Как пишет автор публикации в Agoravox, «Армения — лишь часть плана по усилению французского влияния в регионе». В документе прямым текстом сказано, что Франция должна всерьез обратить внимание «на бывшие советские республики, которые решили дистанцироваться от России и перестроить свои армии по стандартам, совместимым со стандартами НАТО». «Похоже, все это — лишь часть программы, одной из целей которой является подготовка Франции к возможной войне высокой интенсивности в Европе, - пишет издание. - А потому мы вооружаем не только Армению, но и себя: для французской армии предусмотрены поставки самолетов Mirages 2000D и Rafales, а для сухопутных войск - обновленных танков Leclerc. Правда, продавая устаревшее оружие себе и союзникам, французы прекрасно понимают, что для современных боевых действий оно уже непригодно. От Франции много шума, но мало конкретных действий. Зато мы ощутимо способствуем дестабилизации мира во всем мире».

Как пишет автор статьи, Сенат Франции подчеркивает, что главной задачей 2024 года является ускоренный переход страны к военной экономике. Франция стремится, среди прочего, достичь самообеспеченности в производстве вооружений и иметь достаточные запасы оружия на складах. «Но конфликт в Украине вскрыл нашу неготовность к серьезной войне, - отмечается в статье. - Для примера: за весь 2024 год Франция сможет произвести только 20 тысяч 155-миллиметровых снарядов – столько же, сколько армия Украины использует за четыре дня боев средней интенсивности».