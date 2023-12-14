Уехавших от мобилизации украинцев предложили лишать гражданства

Украинский депутат Марьяна Безуглая предложила рассмотреть идею лишения гражданства тех, кто уехал за границу от мобилизации и не вернулся.

«Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, подлежащим призыву, но выехавшим за границу, дать срок на возврат, а в случае невозвращения, лишить гражданства / арестовать активы?», - написала нардеп на своих страницах в соцсетях.

Ранее Безуглая сообщила о законопроекте, которым предлагается мобилизовывать женщин на тыловые должности.