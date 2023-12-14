Венгрия пригрозила Болгарии

Венгрия предупредила Болгарию, что наложит вето на ее присоединение к Шенгенской зоне, если она не отменит решение о повышении тарифа за транзит российского газа по своей территории, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу Pannon RTV.

«Если эта мера сохранится и будет угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии в течение длительного времени, то мы наложим вето на их членство в Шенгенской зоне», - сказал глава МИД.

Он отметил, что решение относительно присоединения Болгарии к Шенгену может быть принято в ближайшее время, и что в Софии задумались об отмене закона о повышении тарифа на газ, который ранее был принят парламентом страны.