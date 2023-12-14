Финляндия боится за суверенитет из-за действий России

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что наплыв беженцев на границе с Россией является атакой на суверенитет Финляндии и ЕС, сообщает Yle.

«Это явная атака на суверенитет Финляндии и Евросоюза, на наши границы», - заявил Орпо.

Он отметил, что такой наплыв беженцев является небывалым для Финляндии. При этом он утверждает, что «это организованная деятельность, в которой участвуют власти другой страны».

До этого стало известно, что Финляндия вновь закрывает границу с Россией. Контрольно-пропускные пункты «Ваалимаа» и «Ниирала» прекратили свою работу вечером 15 декабря, через день после открытия. Причина - возобновившийся наплыв беженцев, который в финском Министерстве внутренних дел связали с «влиянием иностранной державы».