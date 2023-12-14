У Минтруда одни успехи

Реформы, реализуемые в Азербайджане в направлении обеспечения благосостояния и удовлетворенности граждан, будут продолжены и в предстоящий период. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на заседании коллегии, прошедшем в министерстве.

Обратив внимание на успехи страны во всех сферах, министр проинформировал о достижениях в социальной сфере за год.

Было отмечено, что новая социальная модель, сформировавшаяся в результате масштабных социальных реформ, была признана авторитетными международными организациями одной из ведущих мировых практик и рекомендована к применению в других странах.

Только за последние два года министерство и его учреждения удостоены 43 международных наград и сертификатов.

Было подчеркнуто, что в ближайшем будущем Сербия, Молдова, Узбекистан и другие страны начнут применять азербайджанскую модель DOST, цифровизацию, оценку инвалидности и другие практики в социальной сфере.

На встрече были заслушаны презентации о проделанной работе в сферах труда, занятости, инвалидности, социального обеспечения, социального обслуживания, усыновления и других сферах, а также обсужден проект изменений в закон «О социальных услугах».