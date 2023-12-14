У Минтруда одни успехи
Реформы, реализуемые в Азербайджане в направлении обеспечения благосостояния и удовлетворенности граждан, будут продолжены и в предстоящий период. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на заседании коллегии, прошедшем в министерстве.
Обратив внимание на успехи страны во всех сферах, министр проинформировал о достижениях в социальной сфере за год.
Было отмечено, что новая социальная модель, сформировавшаяся в результате масштабных социальных реформ, была признана авторитетными международными организациями одной из ведущих мировых практик и рекомендована к применению в других странах.
Только за последние два года министерство и его учреждения удостоены 43 международных наград и сертификатов.
Было подчеркнуто, что в ближайшем будущем Сербия, Молдова, Узбекистан и другие страны начнут применять азербайджанскую модель DOST, цифровизацию, оценку инвалидности и другие практики в социальной сфере.
На встрече были заслушаны презентации о проделанной работе в сферах труда, занятости, инвалидности, социального обеспечения, социального обслуживания, усыновления и других сферах, а также обсужден проект изменений в закон «О социальных услугах».
Освещены возможности, созданные для блага граждан в этой сфере благодаря новым критериям инвалидности, которые были введены в прошлом году.
Также утверждены норматив рабочего времени и производственный календарь на 2024 год, единый тарифно-специализированный справочник должностей служащих по соответствующим отраслям.