19:10

Состоялось торжественное заседание по случаю 18-летия создания Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, сообщили в министерстве.

В своем выступлении на мероприятии министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров отметил, что в этом году МЧС успешно справилось со своими задачами. По его словам, «N»-ская воинская часть специального назначения Службы спасения особого риска бесперебойно продолжает осуществлять разминирование освобожденных от оккупации территорий.

Министр сообщил, что в этих работах используются также самые современные роботы-саперы, приобретенные благодаря вниманию и заботе главы государства. На освобожденных от оккупации территориях пожарная безопасность постоянно контролируется, возникшие пожары были оперативно потушены. В связи с реконструкцией территорий, осуществляемой контрольными органами министерства, приняты соответствующие меры безопасности. Гейдаров отметил, что группы спасения особого риска МЧС в ходе поисково-спасательных мероприятий спасли 1432 пострадавших. Из поврежденных транспортных средств, квартир и из-под завалов были извлечены тела 93 человек. В 2023 году спасли 204 человека, в том числе 110 человек, тонувших в контролируемых пляжных зонах, и 94 человека на неконтролируемых непляжных территориях, были обнаружены и переданы по назначению тела 64 человек, утонувших на неконтролируемых непляжных территориях.

Было отмечено, что в этом году на горячую линию «112» МЧС поступило около 1 400 000 звонков по различным вопросам, в том числе в связи с пожарами, взрывами, ДТП, нарушением правил безопасности в строительстве, промышленности и горнодобывающей промышленности и в связи с другими вопросами, или около 5 000 звонков, в среднем, за день. Министр сообщил, что независимо от их назначения на 4080 объектах, строительные работы на которых велись физическими и юридическими лицами, осуществлен государственный контроль над строительством. В целях контроля безопасности в промышленности и горнодобывающей промышленности на 2909 предприятиях проведены технические осмотры более 34 тысяч опасных устройств и оборудования, проверено знание 5680 рабочими и инженерами правил технической безопасности.