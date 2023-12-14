Джейхун Наджафов, собкор 19:24

«Мы вместе победили внутренних и внешних врагов страны, избежали войны и беды, сохранили мир, а значит, должны готовиться к еще большей победе, должны объединить нашу страну», - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на торжественном мероприятии в центре Тбилиси, посвященном получению Грузией статуса кандидата в ЕС.

Обращаясь к тбилисцам, Гарибашвили подчеркнул, что самое главное сейчас – это достичь членства в Евросоюзе, чтобы жить в нормальном, упорядоченном и экономически сильном государстве. По словам премьер-министра, преимущества европейской Грузии в её доступе к большей финансовой помощи, в участии в программах ЕС, а также в позиции 27 ведущих стран мира, поддерживающих территориальную целостность Грузии, её обороноспособности и перспективы вступления в НАТО. «С точки зрения безопасности, лучшей гарантией для Грузии является победа Украины в войне с Россией, - подчеркнул Гарибашвили. - Но статус кандидата в очередной раз открывает нам доступ к Фонду мира ЕС, который, помимо НАТО, является крупнейшим оборонительным механизмом Европы. Надо учитывать, что в свете текущих событий в Армении, когда эта страна пытается снизить свою зависимость от России, Грузия становится для Армении единственным способом связи с Европой. Поэтому Грузия сохраняет функцию не только регионального транзита, но и серьезного политического игрока, от которого напрямую зависят другие страны региона. Путь Грузии в ЕС напрямую определяет судьбу Армении в той же степени, в которой нашу судьбу определяет Украина.

Статус страны-кандидата обязывает нас продолжать реформы, направленные на улучшение благосостояния каждого гражданина Грузии. Статус, в первую очередь, обязывает политических акторов проявить цивилизованность и уменьшить поляризацию в стране, а политиков - начать работать над важными для населения вопросами. Скорее, конечно, это ответственность правящей партии, поскольку одна из фундаментальных ценностей Европы – свободные выборы. После этого большое значение и большое внимание будут иметь выборы 2024 года, которые должны пройти демократично и по европейским стандартам». Комментируя для редакции haqqin.az геополитический разворот Грузии в сторону Запада, Вахтанг Хмаладзе, известный политолог и экс-депутат парламента Грузии, отметил, что по данным социологических опросов 85-90 процентов населения страны поддерживает интеграцию в Евросоюз. «Процент поддерживающих вступление Грузии в НАТО не так высок – порядка 60 процентов, - отметил политолог. - Проблема в том, что правительство ведет себя, как двуликий Янус - в официальных заявлениях оно поддерживает интеграцию в ЕС, а «за кулисами» выражает критическое отношение к получению статуса кандидата в ЕС. Короче, на словах «Грузинская мечта» - ярый сторонник евроинтеграции, однако действия правящей партии говорят об обратном».

По словам Хмаладзе, противоречивость правительственных чиновников во многом связана с тем, что долгое время одни преклонялись перед Россией, а другие откровенно опасались «козней Кремля». «Особенно это было заметно до российского вторжения в Украину, - уточнил политолог. - Но 14 декабря 2023 года, когда Грузия получила статус кандидата в ЕС, а Украина и Молдова начали переговоры о вступлении в Евросоюз, наступила определенность. Как быстро Украина и Молдова станут членами евросообщества, зависит как от действий властей Киева и Кишинева, так и от общей политической ситуации в Европе. Понятно, что основным мотивом принятия этого решения со стороны Брюсселя является политический фактор. Дело в том, что условия на пути к полноправному членству в ЕС, выдвинутые Брюсселем перед Украиной и Молдовой, мягко говоря, были соблюдены не полностью. Однако политическая ситуация в Европе такова, что, несмотря на это, ЕС, все же, принял волевое решение по трем странам бывшего СССР. Как пойдет процесс в дальнейшем, зависит от того, насколько оперативно и успешно страны-кандидаты выполнят условия для продвижения евроинтеграции. Очень важным моментом будет общеполитическая ситуация в Европе к тому времени, когда поспеет вопрос принятия очередного решения по приему новых стран в Евросоюз».

Отвечая на вопрос об условии деолигархизации Грузии, Вахтанг Хмаладзе отметил, что его выполнение зависит от намерения официальных властей выполнять желания неофициальных правителей Грузии. «Если власти в Тбилиси не захотят и не станут выполнять указания Бидзины Иванишвили, заставить их сделать это не сможет никто, - уверен Хмаладзе. – Ключевой вопрос успеха политики деолигархизации в том, чтобы власть в стране принадлежала тем, кто воли олигархов не подчиняется. Олигарх – это человек, у которого в правой руке большие экономические возможности и деньги, а в левой - влияние на властные структуры. Так вот, если оторвать от власти эту словную «левую руку», то, олигарх останется всего лишь очень богатым человеком. Думаю, вопрос деолигархизации Грузии будет окончательно решен по результатам парламентских выборов в октябре 2024 года...». Хмаладзе отмечает, что в процессе евроинтеграции власти в Тбилиси были лишены возможности «играть на два стола» - то есть, получить доступ к финансам ЕС, не выполняя политико-правовых условий Евросоюза.

«Брюссель располагает действенными инструментами, позволяющими перекрыть финансирование, если какие-то условия при получении статуса не будут выполнены, - уточнил политолог. - Более проблематичной выглядит позиция некоторых представителей «Грузинской мечты», побаивающихся «руки Москвы». С одной стороны, они прекрасно понимают, что с Евросоюзом лучше, чем с Россией, что ЕС — это экономическое развитие и гарантии безопасности. Но с другой, они вынуждены считаться с тем, что РФ обладает военной силой, противостоять которой одной Грузии не удастся. Именно эта часть «Грузинской мечты» и с Европой портить отношения не хочет, и присоединяться к антироссийским санкциям опасается. В правящей партии есть немало лиц, имеющих в России свой бизнес, какие-то деловые связи… Впрочем, их немного. Так что, если на предстоящих выборах «Грузинская мечта» проиграет, ее политика станет достаточно ясной и однозначно проевропейской». Политолог не исключил, что Россия каким-то образом будет пытаться «наказать» Грузию за европейский выбор. Однако возможности Москвы в этом плане далеки от тех, какие были, скажем, два года назад. «До начала военных действий в Украине и на Южном Кавказе только Грузия была в стороне от России, - напомнил Хмаладзе. - Но сейчас на этот путь встала и Армения. Да и действия Азербайджана трудно назвать пророссийскими. У Баку есть сильный партнер в лице Турции, и политика Азербайджана заключается в том, чтобы не дразнить Москву, но и не стоять рядом с ней. Словом, ситуация на Южном Кавказе сильно меняется...».