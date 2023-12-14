Захарова возмущается Болгарией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет Болгарии транслировать интервью с послом России Элеонорой Митрофановой.
«В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии еще можно?» - сказала Захарова.
Ранее программный совет Болгарского национального радио решил исключить из эфира интервью с Митрофановой, в котором посол России говорила о «свободе слова» и снесенном монументе советским воинам.