Президент Украины Владимир Зеленский и его страна оказались в потенциально опасном положении, оказавшись втянутыми в политическую борьбу между демократами и республиканцами на фоне разгорающихся президентских выборов в США, пишет The Washington Post.

«Мне жаль его», - сказал высокопоставленный европейский дипломат, работающий в Вашингтоне, о недавнем визите Зеленского в США.

«Он (Зеленский) ничего не изменил. Это не хорошо для его духа. Тем не менее, Зеленскому удалось остаться в стороне от происходящего. К моменту приезда в Вашингтон на этой неделе Зеленский был спокоен, собран, но по понятным причинам подавлен. Он оказался прямо под прицелом внутренней политики, сказал один из помощников в Конгрессе», - заявил один из сотрудников Конгресса.