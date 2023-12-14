США и Турция почти договорились

«Мы следим за ходом процесса закупки 40 единиц самолетов F-16 Block 70 и получением 79 комплектов для модернизации из США. Наши технические встречи с США завершены. Мы говорим нашим собеседникам, что ожидаем позитивные и конкретные шаги по этому вопросу, и надеемся, что процесс начнется как можно скорее», - сказал министр.

Гюлер отметил, что наиболее важный вопрос в контексте закупок вооружения заключается в том, чтобы союзники не вводили друг против друга ограничительные меры: «Союзники должны хорошо понимать глобальную и региональную функцию Турции и немедленно отказаться от ограничительной практики. Сильная Турция и ее сильная армия - это сильная НАТО и эффективная борьба с терроризмом».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что американский коллега Джо Байден заверил его в телефонном разговоре, что позитивно относится к продаже Анкаре истребителей F-16 и готов внести соответствующее предложение в Конгресс.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.