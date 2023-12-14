Маск о существовании инопланетян

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, до сих пор он не видел доказательств существования инопланетян.

Бизнесмен, выступая на публичном мероприятии в Риме, признался, что допускает, что человечество является единственным видом жизни с сознанием в нашей части Млечного Пути. «Возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием», - сказал Маск.

По его мнению, люди должны стать «особенным видом, если с планетой ничего не случится». Человечество обязано стать «межзвездным», добавил миллиардер.