Суд арестовал обольстителя женских сердец Мамедова

Сотрудники районного отдела полиции в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали временно проживающего в Губинском районе Джафара Мамедова, сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что мужчина нанес материальный ущерб более чем 25 гражданам, пообещав им решить их проблемы и присвоив в общей сложности 30 980 манатов.

В своих показаниях задержанный признался в совершенных им мошеннических действиях.

Он также пообещал нескольким женщинам, что женится на них, и совершил мошенничество, взяв кредит в банке на имя пострадавших и членов их семей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Дж.Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.