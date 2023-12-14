«Вагнеровцы» влились в состав белорусского спецназа

Белорусские журналисты нашли вероятные свидетельства того, что бойцы расформированной российской ЧВК «Вагнера» могли войти в состав новосозданного спецподразделения «Торнадо» внутренних войск МВД Республики Беларусь.

«Пресс-службы МВД и внутренних войск опубликовали красочные ролики «Вагнера», которые висели на флагштоке вместе с государственным флагом Республики Беларусь и флагом спецназа. Эта же незарегистрированная символика российских боевиков находилась на пикапе с крупнокалиберным пулеметом», - сообщают они.

Официальных объяснений относительно «вагнеровской» символики не было. Однако в тот же день российский пропагандист Константин Придыбайло опубликовал пост с фото символики, заявив, что наемники вошли в состав спецназа «Торнадо».

«В Беларуси «вагнеры» вступили в ряды спецназа внутренних войск», - написал Придыбайло.

Перед тем заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков заявлял, что внутренние войска режима Лукашенко будут проходить «боевое слаживание» с бойцами ЧВК «Вагнер» для ведения совместных боевых действий.