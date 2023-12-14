Попытки Вооруженных сил Украины закрепиться на левом берегу Днепра и удержать плацдарм в Крынках являются «самоубийственной миссией». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных, которые выражают беспокойство по поводу больших потерь и слишком оптимистичных заявлений чиновников.

Как пишет издание, солдаты и морские пехотинцы, принимавшие участие в переправах через Днепр, охарактеризовали наступление как жестокое и бесполезное, поскольку украинские воины при наступлении были сбиты на берегах реки или в воде еще до того, как они достигли другого берега.

Условия настолько тяжелые, отмечают бойцы, что в большинстве мест окопаться негде. Первые подходы, как правило, представляют собой болотистые острова, изрезанные ручьями, или луга, превратившиеся в трясину из грязи, и воронки от бомб, заполненные водой.

Самые ожесточенные бои развернулись в селе Крынки, на восточном берегу реки, в 20 милях вверх от Херсона, где украинские войска захватили узкую полосу домов - единственное место, где им удалось закрепиться.

Хотя недавно Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором утверждалось, что ВСУ создали на левом берегу несколько опорных пунктов, но морские пехотинцы и солдаты говорят NYT, что эти сведения преувеличены.

«Позиций нет. Нет такого понятия, как наблюдательный пункт или позиция. Там невозможно закрепиться. Переместить туда оборудование невозможно», – сказал один из собеседников издания. – «Это даже не борьба за выживание, это самоубийственная миссия».