Сегодня в Центре тяжелой атлетики в Шувелане стартовали соревнования Кубка Азербайджана.

На церемонии открытия присутствовали президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде, вице-президент Фирдовси Умудов и другие официальные лица. Умудов в своей вступительной речи отметил значимость этого соревнования, а также напомнил о недавнем успехе азербайджанского тяжелоатлета Дадаша Дадашбейли, который победил на турнире Гран-при в Дохе.

Также сегодня определились первые победители Кубка Азербайджана. В женских весовых категориях на высшую ступень пьедестала почета поднялись Самира Рзаева (45 кг), Назиля Исмайлова (49 кг), Сельджан Гараева (55 кг), Динара Ибрагимли (59 кг), Фазиля Иманова (64 кг) и Рахиля Гусейнзаде (81 кг).

Всего в Кубке Азербайджана примут участие около 100 штангистов и штангисток. Соревнования завершатся в воскресенье.