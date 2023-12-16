Фарид Исаев, автор haqqin.az 16 декабря 2023, 23:09

Глава Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан в интервью Hurriyet призналась, что вынуждена жить с семьей у родителей, потому что не смогла подыскать подходящее жилье в Стамбуле себе по карману.

44-летняя финансистка, проработавшая двадцать лет в США в серьезных структурах, таких как Goldman Sachs и First Republic Bank, в июне была назначена на свой нынешний пост, и с тех пор, будучи, как мы понимаем, очень небедным человеком, не может удовлетворить свой жилищный спрос из-за высоких цен: «Разве это возможно, чтобы Стамбул стал дороже Манхэттена?» - задается она резонным вопросом. Президент Эрдоган назначил целый ряд специалистов с американским опытом, чтобы навести порядок в экономике. Инфляция в ноябре по отношению к прошлому году составила 61%, а ставка кредитования – 40%. Жесткие меры должны обуздать инфляционные процессы. Что касается жилья, то здесь власти, чтобы снизить кризис, ввели потолок на повышение арендной платы до 25%. Это, правда, вызвало в том числе и обратный эффект: часть арендодателей стали принуждать прежних арендодателей съехать, чтобы установить новые, повышенные цены.