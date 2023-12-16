Стамбул слишком дорог для главы Центрального банка наш комментарий
Глава Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан в интервью Hurriyet призналась, что вынуждена жить с семьей у родителей, потому что не смогла подыскать подходящее жилье в Стамбуле себе по карману.
44-летняя финансистка, проработавшая двадцать лет в США в серьезных структурах, таких как Goldman Sachs и First Republic Bank, в июне была назначена на свой нынешний пост, и с тех пор, будучи, как мы понимаем, очень небедным человеком, не может удовлетворить свой жилищный спрос из-за высоких цен: «Разве это возможно, чтобы Стамбул стал дороже Манхэттена?» - задается она резонным вопросом.
Президент Эрдоган назначил целый ряд специалистов с американским опытом, чтобы навести порядок в экономике. Инфляция в ноябре по отношению к прошлому году составила 61%, а ставка кредитования – 40%. Жесткие меры должны обуздать инфляционные процессы.
Что касается жилья, то здесь власти, чтобы снизить кризис, ввели потолок на повышение арендной платы до 25%. Это, правда, вызвало в том числе и обратный эффект: часть арендодателей стали принуждать прежних арендодателей съехать, чтобы установить новые, повышенные цены.
Чтобы получить представление о том, что творится на жилищном рынке Стамбула, достаточно сказать, что год назад, в ноябре 2022 года, цены были на 194% выше, чем годом раньше, в среднем достигнув больше 900 американских долларов за квадратный метр. В 2021 году цены выросли на 64%, в 2020 году – на 32,6%, в 2019 году – на 2,9%.
Рост цен на съемное жилье в 2022 году в Стамбуле был одним из самых высоких в мире: сразу на 160% в год. Так им образом сказался как общий высокий уровень инфляции, рост цен на строительные материалы, так и высокий спрос со стороны иностранцев: в первую очередь перебравшихся в Турцию россиян. Средняя аренда за квартиру площадью в 100 кв метров обходилась в диапазоне от 13 500 до 19 500 турецких лир.
В 2023 году рост арендных цен был не таким большим. Сейчас средняя цена за квадратный метр составляет 100-150 лир. В беднейших района и пригородах она может быть и 60-70 лир, а в центральных районах Стамбула и на береговой линии – от 1500 до 3200 лир за квадратный метр.
Разумеется, госпожа Эркан могла бы жить отдельно от родителей, но найти что-то подходящее по статусу одного из высших лиц Турции, видимо, действительно чрезвычайно сложно. Хотя не надо исключать, что это умный политический ход главного турецкого банкира: не спешить демонстрировать роскошь, пока не выполнены сложные задачи поднять уровень народа. Нередко политики и чиновники предпочитают обратный порядок действий.