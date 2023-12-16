В Украине ответили Орбану

Подоляк прокомментировал слова венгерского премьера о «75 возможностях заблокировать вступление Украины в ЕС», и заявил, что Орбану не удастся повлиять на евроинтеграцию Украины.

«Странно, что он не понимает наше право защищать свои земли. Если бы у Венгрии была такая ситуация, было бы непонятно, если бы кто-то из ЕС сказал, что не будет помогать», - заявил Подоляк.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия сможет в случае необходимости остановить процесс вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что считает начало переговоров с Украиной «плохим решением» саммита ЕС, проходящего в Брюсселе, и возражал против его принятия.