Турция, Румыния и Болгария будут вместе уничтожать мины

Министры обороны Турции, Болгарии и Румынии (все три страны входят в НАТО) планируют 11 января 2024 года в Стамбуле подписать трехстороннее соглашение о разминировании территориальных вод в Черном море, сообщил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер, его слова приводит TRT Haber.

«В рамках «Тройной инициативы» под руководством нашей страны по противоминной опасности в Черном море мы провели третий раунд заседания Черноморской целевой группы по противоминной борьбе с участием делегаций Турции, Болгарии и Румынии 22–23 ноября. Также планируем провести церемонию подписания (соглашения) в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трех стран», - сказал Гюлер.

Министр пояснил, что цель - обнаружение мин, дрейфующих как от российских портов, и уничтожение их до того, как они достигнут территориальных вод Турции, Румынии или Болгарии. По его словам, тральщики будут постоянно патрулировать воды для вылавливания мин.