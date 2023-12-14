Хуситы исчерпали терпение США

Пентагон рассматривает возможность нанесения удара по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на участившиеся нападения на суда в Красном море, сообщает издание Semafor со ссылкой на источники в администрации США.

«Официальные лица США заявляют, что они изучают вопрос об ударе по хуситам», - информирует издание.

Подчеркивается, что представители администрации Байдена неоднократно заявляли, что их приоритетом являются не подобные удары, а поддержка кампании Израиля по вытеснению группировки ХАМАС из сектора Газа.

Как отмечает Semafor, с начала октября Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток две авианосные ударные группы и располагают средствами для нанесения ударов по ракетным батареям хуситов и радарным системам внутри Йемена. США напрямую не атаковали военные позиции хуситов в Йемене с 2016 года, когда Пентагон уничтожил одну из береговых радарных установок ополчения ракетами «Томагавк» в ответ на обстрелы кораблей американских ВМС.

В последнее время участились случаи нападения хуситов на военные корабли и коммерческие суда, проходящие по Красному морю. Так, в четверг с территории Йемена, контролируемой хуситами, была выпущена ракета по контейнеровозу Maersk Gibraltar, когда он шел через Баб-эль-Мандебский пролив.

Накануне ракета, запущенная с контролируемой хуситами части Йемена, попала в грузовое судно MSC Palatium III.

Предположительно, запустившие ракету целились не в MSC Palatium III, а в Al Jasrah - грузовое судно под флагом Либерии, на которое ранее в пятницу была совершена другая атака. После той атаки с воздуха, как сообщалось, на Al Jasrah начался пожар.

Также в ночь на пятницу Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что с контролируемой хуситами территории была выпущена баллистическая ракета в направлении международного судоходного пути к северу от Баб-эль-Мандебского пролива.

Йеменские хуситы ранее пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.